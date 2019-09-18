شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المغنية العالمية شارلى أكسيس تطلق "كليب" جديدا مع تروى سيفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت النجمة العالمية شارلى أكسيس Charli XCX مع الممثل الأسترالى تروى سيفان فى أغنيتها الجديدة، التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ويحمل اسم "2099".

أطلقت أمس شارلى البالغة من العمر (27 عامًا) كليب "2099" على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، والكليب هو من إخراج Bradley&Pablo، وظهرت شارلى وهى تركب "الجت سكى" مع تروى وقدما بعض الحركات الاستعراضية التى فاجأت كل من شاهد الكليب .

يذكر أن شارلى أطلقت مؤخرًا ألبومها الغنائى الثالث الذى حمل اسم "Charli" وهو مكون من 15 أغنية، وأثارت النجمة الشابة الكثير من الجدل بظهورها على "cover" الخاص بالألبوم عارية تمامًا واكتفت شارلى بالظهور بإكسسوارات رفيعة باللون الوردى اللامع .

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