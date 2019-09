شكرا لقرائتكم خبر عن رود ستيوارت ينتصر على السرطان بعد معركة دامت عامين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مغنى الروك البريطانى رود ستيوارت أنه شفى تماما من مرض السرطان بعد معركة "سرية" استمرت لعامين، حسب موقع "loudersound"، حيث يقول رود ستيوارت إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا أثناء فحص روتينى، وفضل أن يكون هذا الخبر "سر"، لكنه الآن فى حالة صحية جيدا بعد التخلص من هذا المرض.

وحسب موقع "ultimateclassicrock" فإن المغنى البالغ من العمر 74 عاما أطلق حملة جديدة مقرها فى المملكة المتحدة لتشجيع الرجال على اكتشاف مبكر لمرض سرطان البروستاتا عن طريق اختبار طبى وذلك من أجل تجنب الوفاة.

يذكر أن رود ستيورات هو مغنى روك وكاتب أغانى بريطانى ولد فى يوم 10 يناير 1945، وبدء النجم الشهير مسيرته الفنية فى 1961 ومستمر فى تحقيق النجاحات حتى الآن، ومن أبرز أغنياته " i don't want to talk about it " و " young turks " و " forever young " ، وغيرهم.