ثلاث أغنيات جديدة لـ سيلين ديون

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت الفنانة العالمية سيلين ديون ثلاث أغنيات من ألبومها المقبل Courage عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ومن المقرر أن يصدر الألبوم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حول العالم. وتحمل الأغنيات الجديدة العناوين الآتية Courage ، Imperfections، و Lying Down.

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