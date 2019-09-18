باسل خياط يبدأ تصوير مسلسله الجديد.. والبطلة ما زالت مجهولة!

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم السوري باسل خياط لبدء تصوير مسلسله الجديد الذي اتّفق عليه مع شركة “إيغل فيلمز” منذ فترة والذي إلى الآن لم تُعرف من هي النجمة التي ستشاركه البطولة فيه بعد اعتذار النجمة السورية كاريس بشار عن ذلك.
وكشف موقع ET بالعربي أن خياط سيلعب دور “رجل مافيا” ضمن مسلسل “عهد الدم” بقصة تحمل طابع الأكشن دون الكشف عن باقي التفاصيل سوى أن العمل سيبدأ تصويره يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكان خياط قد اعتذر عن بطولة فيلم “عقد الخواجة” الذي كان من المقرر أن يجمعه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وتم استبداله بالنجم السوري معتصم النهار.
يُذكر أن باسل خياط شارك في السباق الرمضانيّ لعام 2019 من خلال مسلسل “الكاتب” إلى جانب الممثلة دانييلا رحمة في أداء بوليسي ساحر.
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