كريم عبدالعزيز "لن يذهب للمأذون مرتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين الأربعاء 2019/9/18 09:59 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/9/18 09:59 م بتوقيت أبوظبي كريم عبدالعزيز يحقق إيرادات عام 2019 تصل إلى 160 مليون جنيه مصري

احتفل الممثل المصري كريم عبدالعزيز مع المنتج وائل عبدالله ببدء تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في حضور الفنان ماجد الكدواني، بمدينة الإنتاج الإعلامي. وحقق عبدالعزيز (44 عاما) نجاحات سينمائية عدة في عام 2019 خصوصاً مع عودته إلى الكوميديا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي بلغت إيراداته 60 مليون جنيه مصري، ثم فيلم "الفيل الأزرق 2" بإيرادات سجَّلت 98 مليون جنيه مصري حتى مطلع الأسبوع، ليصبح الأعلى تحقيقاً للإيرادات في عام واحد في تاريخ السينما المصرية.

Advertisements وبهذه المناسبة أعدت شركة الإنتاج (أوسكار للتوزيع ودور العرض) قوالب حلوى تحمل صوراً لأبطال الفيلم واسم العمل.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي.



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