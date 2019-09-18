حليمة بولند ترقصُ بالبرقع والجلباب.. والجمهور ما بين الهجوم والسُّخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو نشرته على "سناب شات"، وظهرت فيه بجلباب أحمر ضيق عاري الكتفين، ووضعت برقعًا على وجهها، وفي الخلفية تم تشغيل إحدى الأغاني البدوية.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وتنوّعت تعليقاتهم بين السخرية والاتهامات فالبعض سخر بالقول: "قالت اتبرقع وارقص على شيلات يمكن يجوني هوامير الصحراء".

ولاحقتها اتهامات بأنها تستهدف جذب كبار السن إليها لأن سوقها لدى الشباب لم يعد له وجود، فقالت إحدى المتابعات: "طاح سوقها عند الشباب قالت استهدف الشيبان"، وأضافت أخرى بالقول" "هذا الفيديو لمتابعيها المتقاعدين".

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كما أكّد البعض الآخر أنها تحتاج للعلاج، خاصةً أن لديها أبناء ومنزلًا وأموالًا، متسائلين: لماذا تُثير ضجّة كل فترة؟، مشيرين إلى أن البرقع الذي ارتدته منافٍ للحشمة، ويتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصةً والعربية عامةً.

يُذكر أن حليمة بولند، أعربت عن غضبها مؤخرًا من الشائعات التي تطالها وكان آخرها زواجها من ملياردير كويتي، وذلك عقب تسريب وثيقة قيل إنها توكيل منه إليها للتصرُّف في كل ممتلكاته الخاصة.