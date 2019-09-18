زوجة باسم ياخور تتصدّى لمُهاجمي زوجها بسبب "أكلناها".. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت رنا الحريري زوجة الفنان السوري باسم ياخور مقدم برنامج "أكلناها" المثير للجدل، عن صمتها، وردّت على الهجوم الذي يتعرض له زوجها من قبل الجمهور عبر منصات مواقع التواصل بسبب الأسئلة التي يوجّهها لضيوفه خلال البرنامج والتي وصفت بأنها غير مناسبة أو أنه يظهر في طياتها وجود خلاف بين ياخور والضيف.

ودافعت الحريري في ردّها الذي نشرته على "ستوري" إنستغرام، عن زوجها بأنه ليس هو من يضع أسئلة البرنامج ولا يتدخل فيها بل يطرحها فقط على ضيوفه، مشيرة إلى أن الأسئلة يتم وضعها من فريق الإعداد وليس "تأليف باسم".

وأضافت رنا أن البرنامج تم تصويره كاملاً بشكل مسبق، ويتم عرض الحلقات عشوائيًا حسب ما تراه الشركة المنتجة مناسبًا.

وتابعت: "هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنه ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة اللي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولًا".

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وكشفت زوجة باسم أن كل حلقة تم تسجيلها في زمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة والحوارات للوصول إلى الحلقة بصورتها المثلى ضمن الزمن المطلوب، وعلقت في هذا السياق:" هاد بيفسر ليش باسم أحيانًا بيسأل الضيف عدة أسئلة ورا بعض حسب مونتاج الحلقة وأكيد مو لأنه باسم بحب يغش أو عنده مشكلة مع الضيف".

يذكر أن برنامج "أكلناها" يحظى بمتابعة واسعة، من تقديم الفنان السوري باسم ياخور، فهو يندرج ضمن البرامج الترفيهية، ويستضيف باسم فيه المشاهير، ثم يبدأ التحدي بين المقدم والضيف بتوجيه أسئلة تحمل في طابعها الإحراج، وفي حال لم يستطع أحدهما الإجابة فإنه سيتناول طبقًا من الطعام "المقرف" الموجود أمامه على الطاولة.