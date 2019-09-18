رامي عياش أفضل مطرب لبناني في مصر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طالب الفنان رامي عياش بدقيقة صمت عن روح المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر خلال تكريمه في الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية. حيث فاز بجائزة أفضل مطرب لبناني للعام 2019. وتحدث بحضور حشد كبير من الفنانين والممثلين والإعلاميين من مختلف العواصم العربية، ووصف المخرج الراحل بـ"العالمي وعرّاب الفن العربي".

وأعلنت إدارة المهرجان أن تكريم "عياش" يأتي بعد نجاح ألبومه "قصة حب" الذي يحمل اسم الأغنية التي حققت أكثر من عشرين مليون مشاهدة على YouTube واستحقت تنويهاً لافتاً من المهرجان.

وفيما شكر "عياش" أهل وإعلام مصر على أكثر من عشرين عاماً من الحب والوفاء المتبادل. وعد الجمهور المصري بالمزيد من العطاء الفني الراقي.





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