شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 4 أكتوبر.. تريلر جديد لـFord v Ferrari والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Ford v Ferrari، المقرر طرحه في 15 نوفمبر من العام الجارى التريلر الثانى، ومدته دقيقتان و24 ثانية.
فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، جنبا إلى جنب باقى فريق العمل وهم كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.
ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.
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