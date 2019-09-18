شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبدالحميد: "عاطف الطيب اعتذرلى وباس راسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الفنان الكبير توفيق عبدالحميد الذى يحتفل اليوم الموافق 18 سبتمبر بعيد ميلاده مخزونا كبيرا من المحبة فى نفوس الملايين ظهر عندما طل على جمهوره بعد 10 سنوات من الغياب أثناء تكريمه فى المهرجان القومى للمسرح المصرى، فاستقبله الجمهور بفيضان من المحبة وعاصفة من التصفيق والهتاف.

عزيز المصرى فى مسلسل حديث الصباح والمساء، والشيخ محمد عبده فى مسلسل قاسم أمين ، والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر وغيرها عشرات الأدوار التى فاض علينا فيها من بعض إبداعه خلال فترة وهج فنى لم تتجاوز 10 سنوات، سبقها 20 عاما من المعاناة فى فترة أسماها بعنق الزجاجة ، وتلاها ما يقرب من 10 سنوات ابتعد خلالها عن الأضواء لكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان جماهيره التى استقبلته استقبالا يليق بفنان صادق مخلص.

وخلال أعماله شارك توفيق عبدالحميد كبار نجوم الفن وقدم معهم مباريات فنية أمتعت الجماهير وكان على قدر النجومية والإبداع الذى يوازى هذه القامات ومن هؤلاء النجوم الزعيم عادل إمام و نور الشريف وسعيد صالح وفاروق الفيشاوى، فضلا عن عدد من عمالقة الزمن الجميل ومنهم تحية كاريوكا وهدى سلطان وعماد حمدى وغيرهم.

وخلال حواره مع برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc كشف الفنان توفيق عبدالحميد عن موقف مؤثر جمعه بالمخرج الراحل الكبير عاطف الطيب.

وقال عبدالحميد :" كنت أشارك فى مسرحية المهر وهى أول عمل مسرحى للفنان مدحت صالح ، وفى أحد أيام العرض حضر المخرج عاطف الطيب ومعه الفنان محمد منير لمشاهدة المسرحية".

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وتابع :" لم أكن قابلت عاطف الطيب من قبل ولكنى كنت أحبه وفوجئت به بعد انتهاء العرض يصعد للمسرح ويقبلنى ويقبل رأسى وقال لى أنا أسف، فاندهشت جدا، وسألته عن السبب فقال لى باعتذر لأن عندنا فنان بالموهبة دى ولم أنتبه له".

وبتأثر قال توفيق عبدالحميد :" كلام المخرج الكبير عاطف الطيب هزنى جدا".

كما كشف الفنان الكبير أنه شارك خلال المسرحية فى صنع أغنية المليونيرات للفنان مدحت صالح ، موضحا:" تعرفت قبل مسرحية المهر ب 7 سنوات على الشاعر رضا أمين وحكى لى عن أزمة مادية جعلته يكتب مطلع أغنية " وانا ويايا بعيش زى المليونيرات"، وأثناء عملنا فى مسرحية المهر وكان دور مدحت صالح فى المسرحية أنه يحب فتاة ووالدها طلب منه مهرا كبيرا فسافر ليعمل ويجمع المهر مثل عنتر بن شداد ".

وأضاف:" كان مفترض أن يكون هناك حوار بأبيات شعر بينى وبين مدحت صالح ، فتذكرت أبيات رضا أمين التى سمعتها منه منذ سنوات وكان هو الذى يشارك بأشعار المسرحية وذكرته بها ، واقترحت وضع عبارة "مجنون وجنانى ده عين العقل"، وقلت للملحن فاروق الشرنوبى دلع اللحن ، ووافق المخرج فخرجت للنور أغنية المليونيرات".