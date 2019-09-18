شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. توزيع جوائز الملتقى الأول لأفلام المحاولة.. وعرض "الممر" بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس قصر السينما، أن القصر سوف يشهد غدًا الخميس حفل ختام الملتقى الأول لأفلام المحاولة، إذ سيتم توزيع الجوائز على صناع الأعمال الفائزة، وعقب الحفل ستقدم فرقة التنورة التابعة لهيئة قصور الثقافة عرضًا قبل أن يعرض فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة.

كان الملتقى الأول لأفلام المحاولة الذى ينظمه قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد تم انطلاقه يوم الأحد الماضى بحضور لفيف من السينمائيين، منهم المخرج فخر الدين نجيدة والمخرج أحمد البدرى ومدير التصوير كمال عبد العزيز والدكتور حسين بكر أستاذ التصوير بمعهد السينما، والمصور الفوتوغرافى الكبير محمد بكر والمونتير السينمائى حسام المحفوظى والناقد الفنى نادر عدلى، وقدم الحفل الفنان والإعلامى كريم كوچاك.