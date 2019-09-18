شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تطلق 3 أغنيات جديدة بالتزامن مع بدء جولتها Courage world tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية سيلين ديون 3 أغانٍ جديدة دفعة واحدة من ألبومها المقبل "Courage" المقرر إطلاقه فى شهر نوفمبر المقبل.

والثلاث أغانى هم "Lying Down" و"Imperfections" و"Courage"، وأطلقتها ديون البالغة من العمر (51 عامًا) على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

وحسب موقع "pitchfork" الشهير أن البوم "Courage" هو الأول باللغة الإنجليزية لسيلين ديون منذ عام 2013، حيث اطلقت حينها ألبومها الذى يحمل عنوان "Loved Me Back to Life" وحقق نجاحًا كبيرًا حول العالم.

ويتزامن إطلاق سيلين ديون للثلاث أغنيات "Lying Down" وImperfections" و"Courage" مع بدئها لجولتها الغنائية الضخمة "Courage world tour" والتى سوف تستمر حتى منتصف شهر أبريل 2020، وتجوب ديون فى جولتها الغنائية بغدد من المدن فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .

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