صور.. ريتا أورا تخطف الأنظار بـ بالطو سعره 1710 جنيهات إسترليني فى لندن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية ريتا أورا بأنها واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة وبحثًا عن الإطلالات المميزة التي تحولها لمحط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة.

التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة صور لريتا أورا البالغة من العمر (28 عامًا) خلال تنزهها في لندن، حيث ظهرت أورا بماكياج مميز وتصفيفة شعر بسيطة، كما اختارت ريتا أورا أن ترتدي معطفا طويلا بإىدى درجات اللون الأخضر وحمل التصميم إمضاء دار أزياء "R13" بينما وصل سعره إلى 1710 جنيهات إسترليني.

يذكر أن ريتا أورا بدأت مسيرتها الفنية في 2008 وقدمت أورا عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا مذهلاً حول العالم، ومن أبرزهم "carry on" و"shine ya light " و"New Look" و"Let You Love Me" و"ritual" و"body on me"، وغيرهم.

