شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ماجي بوغصن.. تعرف على مسيرتها السينمائية والدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة فنية كبيرة خاضتها الفنانة اللبنانية ماجى بوغصن من الغناء إلى التمثيل، بدأتها بعمر الـ 12 عاما بمشاركتها فى مسرحيات الأطفال، ومن ثم مشاركتها الأولى التى أبرزت اسمها فى الساحة مع الفنان الممثل الكويتى داوود حسين عام 1998 فى البرنامج الكوميدى "داوود فى هوليوود".

بوغصن تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 40 ، بعد مسيرة فنية شاركت فيها بالعديد من الأعمال التى بلغت ما يقارب الـ 18 عملاً فى السينما والدراما السورية، التى انتقلت بعد تخرجها من دراسة الإخراج والتمثيل فى لبنان لخوض مشوارها فى سوريا.



ماجى بوغصن

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ومن ضمن إبرز أعمالها مشاركتها فى فيلم تايم أوت عام 2018، وفيلم حبة كراميل بشخصية مايا الذى عرض عام 2017، ومشاركتها فى مسلسل جوليا عام 2018، ومن ثم مسلسل ثورة الفلاحين الذى عرض العام الماضى، وكان آخر أعمالها مشاركتها فى فيلم "بروفا" بمشاركة الفنان المصرى أحمد فهمى الذى عرض فى مايو الماضى.

وخضعت ماجى بو غصن فى شهر يوليو الماضى لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة ورم حميد فى المخ، وسط دعم كبير من أصدقائها وصديقاتها من الفنانين الذين تمنوا لها الشفاء وأرسلوا لها رسائل طوال المدة التى قضتها فى المستشفى، حيث خرجت بعد ذلك وقضت فترة نقاهة بعد ذلك إلى أن عادت لممارسة حياتها الطبيعية من جديد.