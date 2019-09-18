شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أوزى أسبورنى عن تعاونه مع بوست مالون؟..وسر تنفيذ ألبومه فى 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي أوزى أوسبورني أن ألبومه الغنائي الجديد احتاج 4 أسابيع فقط من أجل التنفيذ، وذلك بعد التعاون مع مغني الراب الشهير بوست مالون والمنتج أندرو وات، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية و أبرزها " loudersound " .
فأكد أوزي أوسبورني إن تعاونه مع مغني الراب الأمريكى بوست مالون ساعد في تحريك الروح الإبداعية عنده و التي دفعته لعمل البوم غنائي جديد ، فقد تعاون مؤخرا أوزي مع مالون في أغنية " Take What You Want " و التي اشرف عليها المنتج أندرو وات و هو ما دفع أوزي ووات في التعاون معا في الالبوم الثاني عشر لأوزي أسبورني .
كشف أوزي أسبورني لصحيفة ذا صن عن ألبومه الجديد فقال : "لقد صنعت ألبوما جديدا وأنا أجده أعظم ألبوم قدمته حتى الآن .
و عن تعاون أوزي أسبورني مع بوست مالون قال النجم الشهير : " لم أسمع أبداً عته فيما قبل، لكنه طلب أن أغني معه Take What You Want فوافقت ، ثم أدى تعاوننا معا لشيء آخر حيث بدأت في تسجيل ألبوم جديد مع المنتج أندرو وات وهو يتكون من 9 أغنيات.
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