شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ65.. تعرف على أبرز أعمال الفنان البحرينى قحطان القحطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة كبيرة خاضها الممثل البحريني قطحان القحطانى، بدأت منذ تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت عام 1978، وحتى يومنا هذا، صنع فيها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التى ظلت خالدة فى أذهان الكثيرين من متابعيه وعشاقه فى البحرين والوطن العربى.

وكانت أولى تجاربه المسرحية عام 1973 خلال مسرحية "عائلة بو غانم"، ومن ثم شارك فى مسرحية "رأس المملوك"، ومسرحية "عشاق حبيبه" التى قدموهما بمشاركة المسرح الشعبى الكوتى.

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وتحل اليوم الذكرى الـ65 لميلاد الممثل البحرينى الكبير، التى تستعرض فيها ”الخليج 365”، أبرز أعماله على مدار السنوات الماضية، ومنهم مشاركته فيلم "الحاجز" الذى تم إنتاجه عام 1990، ومن ثم مشاركته فى مسلسل "لعنة امرأة" الذى عرض عام 2008، ومسلسل "أيام السراب" 2009، ومسلسل الحب المستحيل عام 2010، ومسلسل وجع الانتصار بشخصية "بو متعب" عام 2011، ومشاركته فى مسلسل ابن بطوطة عام 2018، ومسلسل الخطايا العشر عام 2018 بشخصية عبد المنعم والتى كانت آخر ظهور له فى الدراما.