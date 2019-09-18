شكرا لقرائتكم خبر عن " بالصدفة ".. كارول سماحة تستعد لطرح أولى بطولاتها السينمائية 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة للسفر إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "بالصدفة"، والمقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم الخميس 26 سبتمبر، حيث تخوض من خلاله أولى بطولاتها السينمائية الحقيقية، وإن كان لها تجربة سابقة وهى "بحر النجوم"، ظهرت فيها بشخصيتها الحقيقية.

من ناحية أخرى طرحت كارول مؤخراً كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو، كما أحيات كارول سماحة الأسبوع الماضي حفلا غنائيا فى موطنها لبنان ضمن فعاليات مهرجان بكاسين، شاركها فى أولى فقرات الحفل المطرب ميشال فاضل.

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فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.