شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم كريم عبد العزيز، ببدء تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فى بلاتوه الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث قام القائمون على الفيلم بإعداد مجموعة من "التورت إحداها تحمل وثيقة زواج مكتوب عليها بيانات الفيلم كنوع من الدعابة، بالإضافة إلى "كب كيك" يحمل صور كل أبطال العمل والفنيين العاملين بالفيلم.



اسرة فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين

وحضر الاحتفال ببدء التصوير المنتج والمخرج وائل عبد الله ولؤى عبد الله المشرفان على الانتاج بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم الذى يشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كلا من ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ودينا الشربينى ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى.

وعاد كريم عبد العزيز إلى السينما فى 2019 بعد 5 سنوات حيث قدم فيلم "نادى الرجال السرى" إخراج خالد الحلفاوى فى إجازة منتصف العام الدراسى وحقق الفيلم ايرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه، ويعرض له حاليا "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد الذى حقق حتى الآن 99 مليون جنيه كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية ويتبقى له مليون جنيه فقط ويصل إلى 100 مليون.

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اسرة فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين



اسرة فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين



فريق عمل فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين



كريم عبد العزيز فى اول يوم تصوير



كريم عبد العزيز وماجد الكداونى ووائل ولؤى عبد الله