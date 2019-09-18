في عيد ميلادها.. ماجي بو غصن توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" رسالة صوتية وجهتها لمتابعيها بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت ماجي في رسالتها: "اليوم عيد ميلادي، حبيت أشارككم بهذا الفويس وهذه الصورة التي تعني لي الكثير، كل إنسان له تاريخ ميلاد واحد، لكن أنا ليا أكثر من تاريخ، منهم يوم ما دخلت السوشيال ميديا وتعرفت عليكم واتعرفتوا عليا، دعمكم ومحبتكم وصلاتكم، بتخليني أشكركم، وأٌولكم بحبكم كتير من قلبي".

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وعلقت ماجي علي رسالتها قائلة: "بيوم عيد ميلادي.. هيدي رسالة صغيرة.. شكراً على محبتكم".

وخضعت ماجي بوغصن مؤخرًا لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، والتي استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.

ولدت ماجي بو غصن في 18 سبتمبر 1979، وتزوجت من المنتج جمال سنان، ولديها منه ريان ويارا.