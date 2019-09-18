"أمح الدولي" ينشر صورته مع هنادي مهنا.. وهكذا وصفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصف مشجع الأهلي الشهير "أمح الدولي"، الفنانة هنادي مهنا بإنها من أطيب الشخصيات، وذلك في رسالة عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

ونشر أمح صورة تجمعه بهنادي، وعلق: " الجميلة و العسل هنادي مهنا حبيبة قلبي من أطيب الشخصيات و إن شاء الله ربنا يوفقك في حياتك الجاية ودايما ناجحة كده يا رب".

يذكر أن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ" أوس أوس"، أعلن انضمام مشجع الأهلي الشهير"أمح الدولي" لفريق عمل مسرح مصر، وذلك عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

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