"الدنيا دواره يا بهلوان".. ريهام سعيد ترد على مروان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ردا على ما قاله الفنان الساخر مروان يونس عنها بعد واقعة التهكم على البدينات، حيث طلب منها مروان يونس أن تذيع حلقة من السجن.

وكتبت ريهام سعيد: "أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي، بعيدًا عن إن في ناس ماتفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضي السمنة اللي فوق الميتين كيلو وحتى لو أنا قلت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس".

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وتابعت ريهام: "ده إيه ده، ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل، واحد يتمنى السجن لأم لتلات أولاد؟ أنت تعرف إيه هو السجن؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك، يا خسارة على النخوة والرجولة، هزر وضحك الناس يا أبو قلب أسود، حسبي الله و نعم الوكيل، الدنيا دواره يا بهلوان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ريهام سعيد من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة" حول بدانة النساء في مصر.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الساخر مروان يونس هي مشاركته في فيلم "الفيل الأزرق2" للفنان كريم عبدالعزيز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.