بالفيديو| دينا الشربيني عن مشاركتها في مهرجان سلا: "مرعوبة ويارب أكون أد المسؤولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم مهرجان سلا لأفلام المرأة في المغرب.

وقالت دينا في لقاء أجرته مع عدد من المواقع والقنوات الفضائية المغربية: "مرعوبة ويارب أكون اد المسؤولية اللي هما ادهولي، ومبسوطة إني أنا في المغرب وفي مهرجان سلا، خاصة وأنه يهتم بأفلام المرأة".

وتابعت "البلد تجنن، والمهرجان حلو أوي ودافي وسط الناس، تحسي أن الناس واقفة في العمارات بتتفرج على المهرجان".

جدير بالذكر أن دينا الشربيني تستعد لتصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.