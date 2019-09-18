ألفت عمر: دوري في "اكدب عليا شوية".. "يثير الجدل بين الرجال والنساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعربت الفنانة ألفت عمر عن سعادتها بردود الأفعال التي تتلقاها عن دورها في حكاية "اكدب عليا شوية" ضمن حكايات الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"، والتي تعرض حاليًا.

وقالت ألفت عمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة جدًا بردود الأفعال التي وصلتي عن المسلسل، إضافة إلى أن شخصيتي في المسلسل إثارة جدل كبير بين الرجال والنساء بسبب ما تريد إثباته خلال أحداث العمل".

وتابعت: "أجسد دور دكتورة نفسية تدعي "رشا"، مؤمنة بأن الخيانة طبع راسخ عند الرجال مثل جينات الذكورة، وأتزوج 5 مرات وأخلعهم جميعًا خلال الحلقات".

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وأضحت: "الدكتورة "رشا" تحاول من أول حلقة أن تثبت خيانة الرجال، ولذلك الشخصية أثارت جدلا كبيرا بين الرجال والنساء عبر مواقع السوشيال ميديا بين مؤيدين ومعارضين".

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل لفترة كبيرة أوضحت: "ابتعدت لفترة لأسباب شخصية وخلال تلك الفترة حاولت أن تطور من موهبتها، وانضمت لورشة تمثيل، وحاولت أن تقوي من مهارتها".

وأضافت:" السيناريست عمر محمود ياسين، والمخرج مصطفي فكري، هما من رشحاني للدور؛ لأنهما كانا يريدان شخصًا مختلفًا يقدم الشخصية وبعد قراءة الدور تحمست جدًا ووافقت عليه".

"اكدب عليا شوية"، بطولة كل من، النجمة ميرهان حسين، وألفت عمر، مراد مكرم، أمير شاهين مؤمن نور، وإخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين.