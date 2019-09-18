في عمر الـ 18.. شاهد كيف تغيرت ملامح نشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها خلال فترة مراهقتها.

وعلقت "مصطفى" على الصورة قائلة: "الصورة دي كان عندي ١٨ سنة، ياه على السنين اللي بتجري".

يذكر أن نشوى مصطفى، احتفلت في الأيام القليلة الماضية بزفاف ابنتها مريم بحفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة، وأحيا الفنان مصطفى قمر حفل الزفاف، بحضور أسرة العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

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