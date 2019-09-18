فريال يوسف تشارك جمهورها بصور من إجازتها في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت فريال يوسف جمهورها بصور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت فريال في الصور وهي تستمتع بإجازتها الصيفية خلال تواجدها في إيطاليا، مرتدية فستان أنيق ، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومي سليم وسمير صبري الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

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