بفستان أسود قصير راندا البحيري في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وظهرت راندا خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير أسود، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها. يُذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مشاركتها في فيلم "كازانوفا"، وشاركها البطولة إيساف، ومصطفى هريدي.

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