قائمة أكثر عشرة أعمال تصدرًا للأغاني في إذاعة إم بي سي إف إم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - تصدرت الأعمال الغنائية الخليجية قائمة أفضل عشرة أعمال في قائمة التوب 10، حسب ما طرحته إذاعة MBC – FM ، وتنوعت هذه الأعمال بين الأعمال السريعة والعاطفية، التي تغنَّى بها الفنانون الخليجيون خلال الأيام الماضية. وكانت جميع هذه الأعمال "منفردة"، وجاءت على النحو التالي:

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1- نوال الكويتية "قسم وسمعني"



جاءت الفنانة نوال الكويتية بالمرتبة الأولى من حيث نسبة الانتشار والاستماع، وطرحت نوال الأغنية مع بداية الصيف، وحملت اللون السريع، وهي من كلمات فيصل السديري، وألحان سهم، وتصدَّرت الأغنية سباق التوب 10 كأكثر الأعمال الغنائية استماعًا في الإذاعة.



2- راشد الماجد "بترجعين"



جاءت أغنية بترجعين ذات اللون الحزين لراشد كثاني أكثر الأعمال الغنائية انتشارًا واستماعًا، والتي طرحها راشد ضمن الأعمال المنفردة في الصيف. ويتميز راشد بالأعمال الغنائية الحزينة، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة في قنوات اليوتيوب. الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله.



3- عبد المجيد عبد الله "شكرًا"



حققت أغنية شكرًا لعبد المجيد المرتبة الثالثة في الاستماع، ورغم تفاوت الأعمال الغنائية المنفردة لعبد المجيد، فإن أعماله الغنائية ما زالت ضمن أكثر الأعمال الغنائية استماعًا وانتشارًا، وهي من كلمات الشاعرة العالية، وألحان ياسر بو علي. وحقَّقَت الأغنية منذ ثلاثة أشهر من طرحها أكثر من 6 ملايين مشاهدة في قنوات اليوتيوب.



4- ماجد المهندس "سجيت مع نفسي"



كانت أغنية سجيت مع نفسي لماجد المهندس رابع الأعمال الغنائية استماعًا في الإذاعة، ورغم أن المهندس طرحَها في نهاية أغسطس الماضي، فإن الأغنية حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان عصام كمال، واعتاد المهندس على طرح الأعمال الغنائية المنفردة بين كل فترة.

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5- رابح صقر "شاريك"



علاقة فنية متينة جمعت رابح صقر مع الملحن سهم، وأسفرت عن تحقيقِ هذه الأعمال للانتشار على الساحة الفنية، وحظيت الأغنية بكونها من أكثر الأعمال الغنائية استماعًا، وهي من كلمات الشاعر واحد، وطرحها رابح مع بداية الصيف، وحقَّقَتْ أكثر من ستة ملايين مشاهدة في اليوتيوب.

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6- وليد الشامي "بموت من دونك"



يحظى الفنان وليد الشامي بطرح الأعمال الغنائية المنفردة في كل شهر، وطرح الشامي الأغنية في بداية الشهر الجاري، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، والأغنية حملت اللون العاطفي، وهي من كلمات الشاعرة أصايل، وألحان البحر.



7- عصام كمال "غرقني في حبك"



جاءت أغنية غرقني في حبك كسادس الأعمال الغنائية استماعًا هذا الأسبوع، حيث عُرف عصام كمال بالأعمال اللحنية، إلا أن الأغنية المنفردة التي طرحها أصبحت من أكثر الأعمال انتشارًا، ورغم وفرة الأعمال الحزينة التي يطرحها عصام، فإنه أصبح ملازمًا لهذا اللون، والأغنية من كلمات خالد العوض، وألحان عصام كمال.



8- داليا مبارك "من حقي"



جاءت أغنية من حقي لداليا مبارك كأبرز أعمال الأسبوع، حيث تطرح داليا في كل فترة الأعمال المنفردة، وحملت الأغنية اللون العاطفي، وحقَّقت أكثر من 28 مليون مشاهدة في قناتها على اليوتيوب، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر.



9- محمد عساف "بصراحة"



طرح الفنان محمد عساف الأغنية قبل ثلاثة أشهر، ولا تزال تتصدر الأعمال الغنائية؛ حيث خاض عساف تجربة الأغنية العراقية، ليكررها بأغنيته التي حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أشهر، وكرر هذه التجربة من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر.

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10- عايض "لماذا"



تغنى الفنان عايض لأول مرة من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بأغنية لماذا، التي جاءت باللغة العربية الفصحى، من ألحان المايسترو وليد فايد، وطرح عايض خلال العام الماضي ألبومًا غنائيًّا، ولكن الأغنية المنفردة التي طرحها كانت من بين أفضل عشرة أعمال غنائية خليجية هذا الأسبوع.