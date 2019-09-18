احتفالا باليوم الوطني السعودي روتانا تقدم أغنية "يا طويق" هدية للوطن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - بمناسبة اليوم الوطني السعودي، قامت شركة القدية للاستثمار (QIC)، التي تقود عملية تطوير مشروع القدية، الذي سيكون الوجهة المتكاملة للترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بالتعاون مع روتانا لإعادة تسجيل أغنية "يا طويق" وإطلاق فيديو خاص بها وذلك إحتفالاً باليوم الوطني الـ89.





أدى الفنان عايض يوسف أغنية "يا طويق"، للمرة الأولى، بحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع القدية.





وقد كتب كلمات الأغنية صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها الملحن العالمي ويليام روس، وقدمتها مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، التي تأسست بهدف دعم المبادرات الثقافية التي تركز على الفنون الإبداعية والتاريخ الثقافي للمملكة، كهدية للقدية.





والجدير بالذكر أنه تم اختيار عايض يوسف، وهو مغني سعودي صاعد، لأداء أغنية "يا طويق" احتفاءً بالمواهب السعودية وتنوعها باعتباره موهبة وطنية واعدة. وقد أطلقت هذه الأغنية وحققت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقديمها في الحفل، ولكن لم يتم إطلاق الفيديو رسمياً من قبل.





وفي إطار تعليقه على الحدث، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: "تتمثل أهداف القدية في منح المواهب السعودية فرصًا جديدة وتوفير المرافق والبرامج لهم لتمكينهم من العمل على تحقيق أحلامهم. ولا يوجد مناسبة أكثر أهمية من اليوم الوطني السعودي للاحتفاء بهذه المهمة التي نتشرف بها. نتمنى لعايض كل النجاح ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن على هذه الهدية المميزة التي نأمل أن تستمتعوا بسماعها دائمًا."





وبهذه المناسبة، أعرب الفنان عايض يوسف عن سعادته في العمل مع القدية، قائلاً: " أغنية "يا طويق" لها مكانة كبيرة في قلبي، فهي التي منحتني فرصة الغناء، للمرة الأولى، أمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد. وأضاف: "إنني، كسائر الشباب السعودي، أتطلع شوقاً لرؤية مشروع القدية يتحقق ويقدم الدعم للفنانين الشباب. ويسرني اليوم أن أقدم أحر التهاني لقيادة المملكة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني."



وقد تزامن إطلاق الفيديو مع إطلاق قناة القدية على يوتيوب حيث يمكن مشاهدة الفيديو كاملاً حصرياً.

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