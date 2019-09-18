شاهد.. حماقي من كواليس "ذا فويس5"

نشر النجم محمد حماقي صورة جديدة من كواليس برنامج ذا فويس الموسم الخامس وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق "حماقي" علي الصورة قائلا:" انتظرونا 21 سبتمبر ام بي سي ذا فويس:". ويشار إلى أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم "كل يوم من ده" والذي حقق الملايين من المشاهدات بموقع اليويتوب. من ده" والذي حقق الملايين من المشاهدات بموقع اليويتوب.

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