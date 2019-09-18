شاهد.. درة تحذر جمهورها من تداول الإشاعات

حذرت النجمة التونسية درة جمورها حول الأشخاص الذين يتداولون أخبار زائفة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعربت "درة" عن غضبها قائلة: "تهيب درة بجميع الاشخاص الذي يتداولون أخبارا زائفة حولها إلى توخي الدقة وعدم الانخراط في أيمحاولة الزج باسمها في مسائل غريبة جدا عنها، واتّقاء الله في أعراض الناس".
ويشار أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الحرملك" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019.
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