تعرف على تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة

يستعد النجم الكبير هاني شاكر من طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مصر أجمل شيء" وذلك خلال الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان خالد جنيدي وتوزيع موسيقي بيشوي سمير. جنيدي وتوزيع موسيقي بيشوي سمير. ويشار إلى أن آخر أعمال الغنائي لهاني شاكر أغنية "بعمل نسيت" والتي حققت 250 الف مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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