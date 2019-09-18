تعرف على تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة

يستعد النجم الكبير هاني شاكر من طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مصر أجمل شيء" وذلكخلال الفترة المقبلة.
الأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان خالدجنيدي وتوزيع موسيقي بيشوي سمير.
ويشار إلى أن آخر أعمال الغنائي لهاني شاكر أغنية "بعمل نسيت" والتي حققت 250 الف مشاهدة بموقع اليوتيوب.
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