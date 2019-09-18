شاهد.. كريم عبد العزيز يزيح الستار عن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

كشف النجم كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد بعنوان"البعض لايذهب للمأذون مرتين"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وبدأ فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، اليوم في التصوير له، ومن المقرر طرحه في عام 2020.
ومن ناحية آخرى يستعد النجم كريمعبد العزيز، في بدأ تصوير فيلم جديد بعنوان "كيره والجن 1919"، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وشاركه في البطولة النجم أحمد عز، وجاري اختيار باقي فريق العمل.
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