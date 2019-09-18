شاهد.. فيفي عبدة تروج لبرنامجها الجديد

روجت النجمة الكبيرة فيفي عبدة لبرنجها الجديد من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "عبدة" علي صورة لها قائلة: "انتظروني علي mbc 5 cinq قريباً". Advertisements ويشار ان اخر اعمال فيفي عبدة مسلسل "مملكة الغجر" الذي عرض في موسم رمضان 2019. الذي عرض في موسم رمضان 2019.

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