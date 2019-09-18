بالصور.. نيللي مقدسي تثير الجدل بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صور جديدة لها من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". وظهرت "مقدسي" في الصور بإطلالة مثيرة Advertisements وترتدي من خلالها فستانًا أسود قصير. وترتدي من خلالها فستانًا أسود قصير. ويشار إلى أن آخر أعمال نيللي مقدسي أغنية بعنوان "حنين" والتي كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. والتي كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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