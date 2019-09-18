لأول مرة.. سيمون ترتدي الحجاب

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سميون" في الصورة ترتدي الحجاب
ويشار أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.
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