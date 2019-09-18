لأول مرة.. سيمون ترتدي الحجاب

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "سميون" في الصورة ترتدي الحجاب Advertisements لأول مرة مع الفنانة ميرنا وليد وكتبت قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة أماني وماجدة غنوا سوا". لأول مرة مع الفنانة ميرنا وليد وكتبت قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة أماني وماجدة غنوا سوا". ويشار أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.

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