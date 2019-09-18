بالصور.. ياسمين نيار تتألق بإطلالة فهدية

خطفت الفنانة ياسمين نيار، الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها جديدة، في مدينة جنيف بسويسرا، استعدادًا لطرح كليبها الجديد "توحشتك".
وكليب "توحشتك" من كلمات نبيل مدني،وألحان وتوزيع مصطفى، كما تأتي الأغنية في إطار رومانسي حاكية عن واقع الحب والاشتياق للحبيب.
ومن ناحية أخرى تستعد الفنانةياسمين نيار لعدة نشاطات فنية، ومن المقرر أن تفصح عنها قريبًا، وذلك بالتعاون مع مطربين أخرين.
يذكر أن الفنانة ياسمين نيار طرحت سابقا كليب بعنوان "آه حبيبي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بمواقع السوشيال ميديا.
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