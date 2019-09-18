شاهد.. مي كساب تكشف موعد عرض فيلم "الطيب والشرس واللعوب"

كشفت الفنانة مي كساب موعد عرض فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث كتبت "كساب" قائلة: "٢ أكتوبر إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي". أكتوبر إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي". Advertisements "الطيب والشرس واللعوب" من بطولة كلا من: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرون وتأليف رأفت رضا واخراج رامي رزق الله. كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرون وتأليف رأفت رضا واخراج رامي رزق الله.

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