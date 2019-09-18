فن ومشاهير

شاهد.. زينة في جلسة تصوير على البحر

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خطفت الفنانة زينة الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، وجاء وذلك عبر حسابها بموقع الصور

والفديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت "زينة" في الاطالة بفتسانا أسود قصير وعلقت قائلا:

"ما أحلي الرجوع إليه الساحل الشمالي".

 

ويشار أن آخر أعمال زينة مسلسل "منمنوع الاقتراب أو التصوير" في موسم رمضان 2018.

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