شاهد.. زينة في جلسة تصوير على البحر

خطفت الفنانة زينة الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، وجاء وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفديوهات "إنستجرام". والفديوهات "إنستجرام". وظهرت "زينة" في الاطالة بفتسانا أسود قصير وعلقت قائلا: "ما أحلي الرجوع إليه الساحل الشمالي". "ما أحلي الرجوع إليه الساحل الشمالي". ويشار أن آخر أعمال زينة مسلسل "منمنوع الاقتراب أو التصوير" في موسم رمضان 2018. Advertisements شاهد من View this post on Instagram ما احلي الرجوع اليه💙💙💙💙 #الساحل_الشمالي #مصر 🏊‍♀️🌞 Thanks a lot for Talented global photographer: @ahmedcooty @cootyimagesagency 💙 A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Sep 18, 2019 at 7:43am PDT

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