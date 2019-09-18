يوجين اند اكسبيدشن الشرق الاوسط تعلن جراند ميلينيوم دبي العنوان الرسمي لملكة جمال الكون كاتريونا...

تمت تسمية جراند ميلينيوم دبي من قبل مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط عنوانا رسميا لملكة جمال الكون كاتريونا غراي خلال زيارتها الأولى على الإطلاق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقوم ملكة جمال الكون كاتريونا غراي التي ولدت في كوينزلاند بأستراليا بزيارة الى دبي لمدة ثلاثة أيام من 19 إلى 21 سبتمبر 2019. وتزور في اليوم الأول مركز برجمان للقاء وتحية المعجبين وحضور ليلة ازياء اكسبيدشن التي تشهد عرض مجموعات ازياء جديدة لمصممي ازياء مقيمين في دبي. وتشارك ملكة جمال الكون في اليوم التالي في حفل توزيع جوائز اكسبيدشن السنوي الذي تنظمه مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط والذي يقام في فندق جراند ميلينيوم دبي، العنوان الرسمي وشريك الضيافة لحفل تسليم الجوائز.

ويتخلل حفل تسليم الجوائز أيضا الكشف عن منصة الكترونية تتيح لسكان الإمارات والمنطقة إرسال مساعداتهم وتبرعاتهم مباشرة إلى سمايل ترين، المؤسسة الخيرية التي توفر جراحة تصحيحية للأطفال الذين يحتاجون إلى جراحة في الشفة المشقوقة والحنك. ويمكن زيارة www.yallahgive.com للتبرع عبر الإنترنت.

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ويشهد الحدث تكريم غراي بصفتها امرأة العام التي ستكشف خلاله عن الإصدار الأخير من مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط باعتبارها نجمة الغلاف.

وقال أسامة شلق، المدير العام في فندق جراند ميلينيوم دبي: "تعتبر كاتريونا جراي مثالا بارزا للنساء في جميع أنحاء العالم وخاصة داخل المجتمعات الفلبينية حول العالم. ولا شك ان وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير كبير على المجتمع، ونحن سعداء للغاية لاختيارنا لهذه الفرصة، وسنقوم بتقديم أفضل الخدمات إلى ملكة جمال الكون وجميع الضيوف."

من جانبه، قال جوش إم يوجين، الناشر والرئيس التنفيذي لإكسبيدشن الشرق الأوسط: "يشرفني استقبال ملكة جمال الكون كاتريونا جراي في دبي. واتقدم بجزيل الشكر الى جراند ميلينيوم دبي لدعمه لهذا الحدث الذي سيساهم في احداث تغيير ايجابي كبير في حياة الكثيرين وخاصة أولئك الأطفال الذين يحتاجون إلى جراحة في الشفة المشقوقة والحنك. ولا شك ان مؤسسات مثل جراند ميلينيوم دبي هم قادة حقيقيون للوصول الى مجتمع أكثر صحة وأكثر وعياً من خلال إشراك علاماتهم التجارية في القضايا الخيرية في المجتمع، ونتطلع جميعا الى دعم جهودهم بكافة السبل ".