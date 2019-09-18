سامو زين.. متل الولد

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم سامو زين لطرح أغنية جديدة مع حلول موسم الشتاء المرتقب.

وكشف سامو زين عن مقطع من الأغنية التي تحم اسم “متل الولد” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعود بها إلى اللون الرومانسي الذي حقق به العديد من النجاحات خلال مشواره الفني.

وكتب سامو بتعليقه على على مقطع الأغنية: “الشتاء إقترب مثل الولد قريباً”.

أغنية “متل الولد”، من كلمات جاد خولي، ألحان سامو زين نفسه وتوزيع أسامه عبد الهادي.

جدر الإشارة إلى أن سامو زين يعيش حالة من النشاط الفني منذ فترة، حيث سبق وطرح منتصف موسم الصيف الماضي أغنية تحمل اسم “حب حب” باللهجة العراقية وأطلق منذ أسبوعين أغنية تحمل اسم “ورد البستان” باللهجة الشامية.