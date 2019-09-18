متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم سامو زين لطرح أغنية جديدة مع حلول موسم الشتاء المرتقب.
وكشف سامو زين عن مقطع من الأغنية التي تحم اسم “متل الولد” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعود بها إلى اللون الرومانسي الذي حقق به العديد من النجاحات خلال مشواره الفني.
وكتب سامو بتعليقه على على مقطع الأغنية: “الشتاء إقترب مثل الولد قريباً”.
أغنية “متل الولد”، من كلمات جاد خولي، ألحان سامو زين نفسه وتوزيع أسامه عبد الهادي.
جدر الإشارة إلى أن سامو زين يعيش حالة من النشاط الفني منذ فترة، حيث سبق وطرح منتصف موسم الصيف الماضي أغنية تحمل اسم “حب حب” باللهجة العراقية وأطلق منذ أسبوعين أغنية تحمل اسم “ورد البستان” باللهجة الشامية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامو زين.. متل الولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.