زين مالك يغيب عن حفل زفاف شقيقته صفاء.. و”لايك” من جيجي حديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تزوّجت صفاء مالك، الشقيقة الصغرى للمغني البريطاني زين مالك في حفل زفاف تزامن مع بلوغها سنّ الـ 17.

ودخلت صفاء القفص الذهبي مع حبيبها مارتن تايسر يوم الإثنين الفائت في حفل زفاف تقليدي في منزل عائلتها بمدينة برادفورد، انكلترا.

ونشرت الوالدة تريشا مالك مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام من حفل زفاف ابنتها، لكن ما لفت انتباه الجميع هو غياب زين عن الحفل، في حين حضرت عائلتها كلّها من والدها ياسر إلى شقيقتيها دنيا (28 عاماً) ووليها (21 عاماً).

وقامت الحبيبة السابقة لزين مالك، المقيم في الولايات المتّحدة حالياً، عارضة الأزياء جيجي حديد بالضغط على زرّ الإعجاب على صور حفل زفاف صفاء.

يُذكر أنّ زين مالك يُعيل عائلته المقبلة في برادفورد مالياً.