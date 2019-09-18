متابعة بتجــــــــــرد: ذكر موقع مترو البريطاني أنّ جامعة هنديّة قد منحت الفرصة لجميع محبي قصص الكاتبة البريطانية جوان رولينغ لدراسة قوانين الكتاب السحري العالمي الخاصّ بهاري بوتر.
فما الذي سيتعلّمه الطلاب بالضبط؟
في الواقع، سيتطلّب منهم تطبيق المبادئ والمصطلحات السحريّة الّتي لطالما طبّقها واستخدمها هاري بوتر، كاللعنات التي لا تُغتفر، التعذيب، القتل و”امتلاك” الآخر، إضافة الى دراسة قوانين لعبة كويدتش “Quidditch”، والقتل الذي تقوم به شخصية Sirius Black ولا سيّما الطرق التي تُهمّش فيها المخلوقات الخرافية في الرواية مثل الأقزام والعمالقة.
والجدير بالذّكر أن الهند معروفةّ بالتمييز العنصري، التعذيب والعبودية، فتأتي مبادرة البدء بهذه الدّورات كطريقة لتشجيع التلاميذ على التفكير بدقة بالمشاكل الاجتماعيّة المنتشرة والتي تهدّد بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لمحبي “جوان رولينغ”.. جامعة هندية تُقدّم دورات في قانون “هاري بوتر” الشّهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.