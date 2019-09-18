لمحبي “جوان رولينغ”.. جامعة هندية تُقدّم دورات في قانون “هاري بوتر” الشّهير

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر موقع مترو البريطاني أنّ جامعة هنديّة قد منحت الفرصة لجميع محبي قصص الكاتبة البريطانية جوان رولينغ لدراسة قوانين الكتاب السحري العالمي الخاصّ بهاري بوتر.

فما الذي سيتعلّمه الطلاب بالضبط؟

في الواقع، سيتطلّب منهم تطبيق المبادئ والمصطلحات السحريّة الّتي لطالما طبّقها واستخدمها هاري بوتر، كاللعنات التي لا تُغتفر، التعذيب، القتل و”امتلاك” الآخر، إضافة الى دراسة قوانين لعبة كويدتش “Quidditch”، والقتل الذي تقوم به شخصية Sirius Black ولا سيّما الطرق التي تُهمّش فيها المخلوقات الخرافية في الرواية مثل الأقزام والعمالقة.

والجدير بالذّكر أن الهند معروفةّ بالتمييز العنصري، التعذيب والعبودية، فتأتي مبادرة البدء بهذه الدّورات كطريقة لتشجيع التلاميذ على التفكير بدقة بالمشاكل الاجتماعيّة المنتشرة والتي تهدّد بلادهم.