اشتعلت بين الشقيقين النجمين.. نيك كارتر يلجأ إلى المحكمة لحمايته من آرون!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف المغني الأميركي نيك كارتر عبر حسابه الرسمي على تويتر أنّه وبالاتفاق مع شقيقته طلب من المحكمة إصدار قرار يمنع شقيقهما آرون من الاقتراب من مكان وجودهما.

وكتب نيك كارتر، البالغ من العمر 39 عاماً، على تويتر: “بعد التفكير الجدي، أجبرنا أنا وشقيقتي على طلب إصدار قرار من المحكمة يمنع شقيقنا آرون من الاقتراب منا” وأضاف “وفي ظلّ التصرّفات المقلقة التي يقوم بها واعترافه أخيراً أنّه لديه نوايا في قتل زوجتي الحامل وجنينها، لم يترك آرون أمامنا أي خيار سوي أخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تحمينا وتحمي عائلتنا”.

وتابع نيك تغريدته بالقول إنّه يُحبّ شقيقه ويتمنى من قلبه أن يحصل على العلاج الملائم قبل أن يُلحق الأذى بنفسه وبغيره.

وبدوره، أكّد آرون (31 عاماً) الخبر في سلسلسة تغريدات نشرها على تويتر جاء فيها: “انتبه لنفسك نيك، فلقد انتهت علاقتنا إلى الأبد”، مضيفا أنه لم يرَ شقيقه منذ أربع سنوات ولا ينوي أن يراه في المستقبل.

واستغرب آرون الادعاءات التي طالته من شقيقه قائلاً إنه لا ينوي أبدً إيذاء أي شخص، بخاصةٍ عائلته طالباً من أفراد عائلته أن ينصرفوا عنه.