فيديوجراف.. القدر ينصف زينتشينكو بعد إحراجه أمام عائلته‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ظهور الأوكراني أوليكسندر زينيتشينكو بقميص مان سيتي، إذ يمني اللاعب نفسه في الظهور مع فريقه داخل بلاده لأول مرة.

وتعرض زينتشينكو لموقف محرج في الموسم الماضي، حيث تقابل الفريقان أيضا في الدور ذاته من البطولة، ما دفع اللاعب إلى دعوة عائلته وأصدقائه بمنحهم 27 تذكرة لحضور المباراة من المدرجات.

وأراد اللاعب بذلك أن تشاهده أسرته وأصدقاؤه بقميص "السيتزنز" في أول مباراة له مع الفريق داخل بلاده، لكنه تعرض لإحراج بالغ، بعدما استبعده مدربه الإسباني بيب جوارديولا من القائمة.

ولعب القدر دوره هذا الموسم بعدما أوقعت القرعة الفريقين في طريق واحد مجددا، لكن هذه المرة زادت أسهم زينتشينكو في الظهور بعدما بات لاعبا أساسيا.