عودة العلاقات بين نوال الزغبي وإليسا علي موقع تويتر بعد فترة خصام بسبب المنافسة

أعادت الفنانة اللبنانية إليسا مُجدداً متابعة، الفنانة نوال الزغبي على موقع التغريدات القصيرة، تويتر بعد تصالحهما في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر الذي أقيم السبت، في إحدى كنائس العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت نوال الزغبى خلال استضافتها فى "عرب وود": إن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافاً، وقد انتهى تماماً بعد أن قابلتها في عزاء المخرج سيمون أسمر.

وأضافت: "أحب اليسا وأحب صوتها، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة متابعتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة".



وإليسا قد بثت فيديو تؤكد فيه أنها حينما رأت نوال الزغبي فى العزاء وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما.



وكانت إليسا قد حذفت نوال الزغبي من حسابها على تويتر بسبب المنافسة بينهما على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور النجمتين.

Advertisements



وكانت نوال الزغبي قد صرحت في وقت سابق، أن ما فعلته إليسا من إلغاء متابعتها لا يُهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتين في نفس المجال

قد يهمك ايضاً:

مروان خوري يؤكد أن خلافاته مع إليسا أصبحت من الماضي

.