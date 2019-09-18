أحلام في أحدث إطلالة لها شبيهة بـ نادين نجيم

نشرت الفنانة أحلام صور جديدة لها، بدت فيها أنيقة ورشيقة جدًا وظهرت لبدلة حمراء اللون، مزينة بمربعات سوداء.

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رشاقة أحلام جعل البعض يعتقد أن سببه الفوتوشوب، لتفاجىء الفنانة الجميع في مؤتمر "ذا فويس" الذي عقد في بيروت قبل أيام، أكّد أنّ التغييرات الطارئة على شكل أحلام سببها نحافتها وليس الفوتوشوب.

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وكانت أحلام قد خضعت لعملية طي معدة، وخسرت الكثير من وزنها، وقد تحمست صديقتها فجر السعيد وقامت بعملية تحويل مسار، أدّى إلى إصابتها بوعكة صحية خطيرة، الامر الذي دفع بأحلام الى ملازمتها طوال الفترة الماضية.

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وقد اعتمدت أحلام في إطلالاتها الجديدة البساطة، بعيداً عن فساتين الهوت كوتير والمجوهرات التي كانت تبالغ باعتمادها.

البعض شبه اطلالة احلام باطلالة نادين نجيم والبعض شبهها بكيم كرداشيان.

فما رأيكم بإطلالة احلام؟