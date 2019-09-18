أمور لن تصدقها عن ماغي بو غصن في عيدها... زواجها الاول كاد يقتلها

يعرف الجهور ماغي بو غصن بأدوار المرأة البسيطة، الطيبة، وأحياناً الساذجة، في كوميديا برعت فيها منذ سنوات، إلا أنّ الممثلة لم تبدأ عملها كممثلة كوميدية، بل كان لها ادوار مهمة في الدراما السورية، قبل ان ينشأ زوجها جمال سنان شركة "ايغل فيلمز" ويبدأ بإنتاج اعمالها.

تحتفل ماغي اليوم بعيدها الـ40 وهي تتعافى من العملية التي اجرتها قبل أسابيع، فما هي الأمور التي لا تعرفونها عن ماغي؟

-هي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. متعلقة بشدّة بوالدها وعلاقتها به قوية جداً.

-حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز وكانت في الثانية عشر من عمرها.

-بدأت التمثيل عام 1991 مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي "الأخوان" و"المغاور" على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية.

-استطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الاعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي».

-قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود».

-تزوجت في سن مبكرة، إلا أنها كانت تتعرض للتعنيف الوحشي، وانفصلت عن زوجها بعد أن كادت تموت بسبب التعنيف، وحصلت على إبطال زواج. وبعد سنوات من طلاقها علمت ان طليقها مات.

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-تزوجت للمرة الثانية من المنتج جمال سنان رزقت منه بولد وبنت هما ريان ويارا. ولم يقف الدين عائقاً دون زواجهما.

-عام 2011 شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة ال بي سي وفازت في المرتبة الأولى وتبرعت بالجائزة بمبلغ 50 الف دولار، لصالح جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال.

-عام 2015 كانت انطلاقتها العربية من خلال مسلسل "24 قيراط" الذي جمعها بالممثلة سيرين عبد النور، وتسبّب بخلافهما لمدّة سنوات.

-اكتشفت وجود ورم دماغي قبل سنوات، وكان حجمه صغيراً وكانت تخضع لصور كل سنة لتبيان حجم الورم، إلى أن دخلت غرفة العمليات وأخرجت منها العام الماضي، بعد أن تبيّن أن حجم الورم تقلص، لتعود وتجري العملية بنجاح هذا الصيف.

-أخبرها الأطباء أنها في حال لم تجر العملية، قد يتحوّل المرض الحميد إلى خبيث ولا يعود بالإمكان استئصاله.

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