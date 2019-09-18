كارول سماحة تتعرض للتنمر القاسي بسبب التجاعيد

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لموجة تنمر بسبب ظهورها بإطلالة طبيعية في صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على “إنستغرام”.

والتقطت الصورة على طريقة السيلفي أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا.



وركز عدد كبير من التعليقات على ظهور التجاعيد على وجهها. وجاء فيها: “مبينا ختيارة كتير بالصورة” و”تجاعيد كتير مبينين” و”يا ريت تشيلى الصورة دي لأنك أحلى من كده” و”صايرة قد ستي. تجاعيد وجهك ماكلاكي أكل”.

إلا أن آخرين دافعوا عن الفنانة وكان أبرزهم الفنان اللبناني رامي عياش الذي أعاد نشر الصورة على حسابه الخاص على “تويتر” مغرداً: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة. كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب. كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة. كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة منحبك”.