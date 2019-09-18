توتر بين مي العيدان ووالدة دانا الطويرش.. ما قصة إلغاء حفل الزفاف بسبب الحمل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 مساءً - ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان في فيديو تم تسجيله خلال حلقة من برنامجها “كشف حساب” وتوجهت من خلاله برسالة إلى والدة الفاشينيستا دانة الطويرش.

وفي التفاصيل أن الأخيرة كتبت على حساب ابنتها تعليقاً جاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.