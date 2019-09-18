كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 مساءً - ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان في فيديو تم تسجيله خلال حلقة من برنامجها “كشف حساب” وتوجهت من خلاله برسالة إلى والدة الفاشينيستا دانة الطويرش.
وفي التفاصيل أن الأخيرة كتبت على حساب ابنتها تعليقاً جاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.
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#الكويت #دانه_الطويرش
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كانت هذه تفاصيل خبر توتر بين مي العيدان ووالدة دانا الطويرش.. ما قصة إلغاء حفل الزفاف بسبب الحمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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