إبنة وائل كفوري تحتضنه وتقبله في يوم ميلاده؟.. شاهدوا هل تجاهلها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 مساءً - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً سجله أحد مدعوي حفل يوم ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري.
وظهر في المقطع الذي نشر من دون صوت وهو يستمع إلى شخص يتحدث عبر الميكروفون ويلقي قصيدة قبل أن تقترب منه طفلة أشير إلى أنها ابنته.
وأقدمت الأخيرة على احتضانه وتقبيله قبل أن يقبلها بدوره وهو يواصل الاستماع إلى الشاعر.
واعتبر عدد من مشاهدي الفيديو أنه لم يعرها الكثير من الانتباه وتوجهوا إليه بالانتقادات فيما أشار آخرون إلى أنها قد لا تكون ابنته.
وجاء في التعليقات: “ولا عبالوا بيه مهتم بالشاعر أكتر” و”حبيبتي تبي تحضن بابا والبابا مشغول” و”ما معبرها حرام طفلة وعامل حالو أب حنون” و”مفروض أخذها وجلسها في حضنه وركز مع الشاعر بس كذا تروح وتجي كنها غريبة” و”إذا باسا مرتين وباستو وحضنها والشاعر عم يلقيلو شعر وطبيعي يركز معو غريبين الناس كيف بيفكرو”.
ويشار إلى أن الفنان أثار احتفل بالمناسبة في دارته في زحلة في حضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية وذلك بعد الحملات التي طالته منذ اعلانه انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة وقد أذهل الجميع بتصرفاته العفوية.
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